Они и так все знают: в США разрешили не говорить пароль от телефона полицейским

Отказ Вальдеса сообщить свой код был ключевым моментом в судебном процессе, и государство утверждало, что это подрывает правдивость его защиты. Однако апелляционный суд отменил его приговор, ссылаясь на его право на Пятую поправку.

Это решение не только защищает людей от самообвинения, но и затрагивает эволюционирующие правовые вопросы, связанные с Пятой поправкой в эпоху цифровых технологий. В связи с тем, что правоохранительные органы, и не только в США, все больше полагаются на данные электронных устройств, позиция Верховного суда штата Юта вносит ясность в законы.