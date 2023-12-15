Они и так все знают: в США разрешили не говорить пароль от телефона полицейским

Они и так все знают: в США разрешили не говорить пароль от телефона полицейскимПятая поправка
Верховный суд штата Юта принял единогласное решение, согласно которому подозреваемые в совершении преступлений не могут быть вынуждены сообщать пароли от телефонов правоохранительным органам, ссылаясь на защиту от самообвинения, предусмотренную Пятой поправкой. Решение было вынесено по делу Альфонсо Вальдеса, когда полиция, вооружившись ордером на обыск, не смогла взломать его телефон.
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Отказ Вальдеса сообщить свой код был ключевым моментом в судебном процессе, и государство утверждало, что это подрывает правдивость его защиты. Однако апелляционный суд отменил его приговор, ссылаясь на его право на Пятую поправку.
Это решение не только защищает людей от самообвинения, но и затрагивает эволюционирующие правовые вопросы, связанные с Пятой поправкой в эпоху цифровых технологий. В связи с тем, что правоохранительные органы, и не только в США, все больше полагаются на данные электронных устройств, позиция Верховного суда штата Юта вносит ясность в законы.