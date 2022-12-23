Телефоны
20:07, 23 декабря 2022
1 мин.

Оно живое: LG Velvet получит Android 13 несмотря на закрытие смартфонного бизнеса

А другие модели — исправления безопасности

LG Velvet получит обновление до Android 13. Напомним, что в 2021 году LG закрыла свой смартфонный бизнес и пообещала продолжать поддержку своих существующих устройств. Похоже, компания не обманула.

Оно живое: LG Velvet получит Android 13 несмотря на закрытие смартфонного бизнеса

Фото: LG

LG Velvet, выпущенный в середине 2020 года, стал одной из последних попыток компании сохранить актуальность на рынке Android-смартфонов. Хоть это и была неплохая модель, LG не удалось остаться на плаву.

Для тех, кто купил LG Velvet, есть хорошие новости — обновление до Android 13 не за горами. Оно ожидается в первом квартале 2023 года. Помимо Android 13 для Velvet, выйдут исправления безопасности для LG Wing, LG Q61, LG Q92 5G и LG Q52 5G.

Источник:9to5google
Теги:
#LG
,
#Android 13
Новости партнеров
Новости партнеров