Оно живое: LG Velvet получит Android 13 несмотря на закрытие смартфонного бизнеса

LG Velvet, выпущенный в середине 2020 года, стал одной из последних попыток компании сохранить актуальность на рынке Android-смартфонов. Хоть это и была неплохая модель, LG не удалось остаться на плаву.

Для тех, кто купил LG Velvet, есть хорошие новости — обновление до Android 13 не за горами. Оно ожидается в первом квартале 2023 года. Помимо Android 13 для Velvet, выйдут исправления безопасности для LG Wing, LG Q61, LG Q92 5G и LG Q52 5G.