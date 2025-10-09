OpenAI всё же запретила генерировать видео в Sora с героями мультиков и не только

Опубликовано 09 октября 2025, 19:351 мин.
OpenAI всё же запретила генерировать видео в Sora с героями мультиков и не толькоТеперь для использования чужих персонажей нужно разрешение
OpenAI внесла изменения в работу своего видеогенератора Sora 2: теперь использование персонажей и контента, защищённых авторским правом, возможно только после явного согласия правообладателей. Ранее компания использовала подход «opt-out», когда материалы автоматически могли появляться в видео, если авторы не возражали явным образом.
Решение связано с достаточно понятной причиной: пользователи активно создавали видео с чужими персонажами, включая “спорные сюжеты”. Это привлекло внимание правообладателей и CEO OpenAI Сэм Альтман лично. Он заявил, что новый подход позволит правообладателям задавать правила использования их персонажей, включая полный запрет.
Пользователи Sora отреагировали негативно — соцсети заполнили жалобы. Большинство сетует на то, что именно возможность генерировать любимых персонажей делала приложение “интересным”.