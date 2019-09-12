Оперативная память и аккумулятор новых iPhone оказались ненамного лучше, чем у старых

Итак, младшая из представленных модель iPhone 11 получила 4 ГБ оперативной памяти. Это на гигабайт больше, чем у предшественника iPhone XR. Ёмкость аккумулятора новинки составила 3110 мАч. У XR было 2942 мАч.

iPhone 11 Pro оснащён уже 6 ГБ оперативной памяти (против 4 в iPhone XS). Аккумулятор у него имеет ёмкость 3110 мАч (у XS было 2942 мАч). У модели с большим экраном — iPhone 11 Pro Max батарея тоже больше — 3500 мАч (у XS Max было 3174).

Эти данные проясняют результаты теста новинок в бенчмарке Geekbench, о котором мы писали сегодня ранее. Согласно тесту, iPhone с 4 ГБ RAM на процессоре A13 Bionic набрал наибольшее количество баллов и обогнал конкурентов на Android. Теперь мы понимаем, что это была не модель iPhone 11 Pro, а просто iPhone 11.