Оператор Газпромбанка запустил выгодные тарифы на связь со скидкой до 50%

В линейке представлены тарифы «Пробуй», «Действуй», «Побеждай». В зависимости от тарифа доступны от 5 до 40 ГБ и от 400 до 1000 минут в месяц, а также безлимитный трафик на мессенджеры и звонки внутри сети, перенос остатков на следующий месяц и 50 SMS.

Держатель карты Газпромбанка, оплачивая связь раз в месяц, сможет ежемесячно получать скидку на абонентскую плату до 50% в зависимости от суммы трат по карте. Для этого нужно подключиться к программе лояльности «Быть вместе». В первый месяц скидка 50% будет безусловной для любого абонента.

Кроме того, при подключении к тарифам «#РАЗУМНЫЙВЫБОР» оплатить связь можно будет сразу на 6 или 12 месяцев. Так получится выгоднее. Например, базовая стоимость тарифа «Действуй» в Москве и Московской области составляет 600 рублей в месяц, а с предоплатой на 12 месяцев связь обойдётся в 1800 рублей за весь год.

Почитать про тарифы подробнее можно по этой ссылке.