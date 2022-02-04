Оператор прислал женщине мыло вместо iPhone 13 Pro Max

Женщина из Лондона заказала iPhone 13 Pro Max у Sky Mobile. Общая сумма покупки составила 1500 фунтов стерлингов вместе с пакетом услуг связи. Клиентка оформила заказ на сайте с возможностью доставки на следующий день. Проблемы начались ещё непосредственно до доставки. Водитель не привёз устройство в течение 24 часов, а только отправил женщине сообщение о том, что «застрял в пробке».

Заказ привезли только через три дня. И в посылке был не iPhone. Женщина открыла долгожданный пакет и обнаружила вместо нового телефона премиум-класса бутылку мыла для рук. Она сразу позвонила в Sky Mobile. Оператор заявил, что начнет расследование по этому поводу, но прошла неделя с тех пор, как женщина в последний раз контактировала с представителем Sky Mobile, и продвижений по делу нет.