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Оператор прислал женщине мыло вместо iPhone 13 Pro Max

Пока непонятно, что произошло
iPhone 13 Pro Max — довольно дорогой телефон. Его стоимость начинается с $1099. Тем обиднее было женщине, которая купила модель у оператора связи в Великобритании и получила… мыло.
Оператор прислал женщине мыло вместо iPhone 13 Pro Max

Женщина из Лондона заказала iPhone 13 Pro Max у Sky Mobile. Общая сумма покупки составила 1500 фунтов стерлингов вместе с пакетом услуг связи. Клиентка оформила заказ на сайте с возможностью доставки на следующий день. Проблемы начались ещё непосредственно до доставки. Водитель не привёз устройство в течение 24 часов, а только отправил женщине сообщение о том, что «застрял в пробке».

Заказ привезли только через три дня. И в посылке был не iPhone. Женщина открыла долгожданный пакет и обнаружила вместо нового телефона премиум-класса бутылку мыла для рук. Она сразу позвонила в Sky Mobile. Оператор заявил, что начнет расследование по этому поводу, но прошла неделя с тех пор, как женщина в последний раз контактировала с представителем Sky Mobile, и продвижений по делу нет.

Источник: Phonearena
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