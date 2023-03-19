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14:49, 19 марта 2023
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Описан процесс восстановления старых iPhone до состояния новых

Так компании могут перепродавать смартфоны выгоднее

Газета The Wall Street Journal рассказала о том, как работает рынок восстановленных смартфонов iPhone и какие выгоды получают компании от сдачи старых моделей в обмен на скидку на новые.

Описан процесс восстановления старых iPhone до состояния новых

Фото: Unsplash

По данным издания, старые iPhone попадают на специальные склады, где их разбивают на две категории: те, которые можно продать без ремонта в страны с низким спросом на новые гаджеты, и те, которые нужно восстановить и привести в состояние «как новый».

В процессе восстановления устройства проверяются на работоспособность, сотрудники стирают все данные и упаковывают аппараты в коробки. После этого они перепродаются через официальные каналы или торговые сети.

Таким образом, компании могут получать прибыль от повторной продажи iPhone. Например, за iPhone 11, который на вторичном рынке можно купить за $200, после ремонта могут попросить $350.

Источник:WSJ
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