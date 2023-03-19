Описан процесс восстановления старых iPhone до состояния новых

По данным издания, старые iPhone попадают на специальные склады, где их разбивают на две категории: те, которые можно продать без ремонта в страны с низким спросом на новые гаджеты, и те, которые нужно восстановить и привести в состояние «как новый».

В процессе восстановления устройства проверяются на работоспособность, сотрудники стирают все данные и упаковывают аппараты в коробки. После этого они перепродаются через официальные каналы или торговые сети.

Таким образом, компании могут получать прибыль от повторной продажи iPhone. Например, за iPhone 11, который на вторичном рынке можно купить за $200, после ремонта могут попросить $350.