Oppo A59: Dimensity 6020 и всесторонняя защита всего за $140

4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти могут показаться не слишком «шикарными», поэтому за 16 999 индийских рупий (18 828 рублей) вы можете приобрести вариант с 6 ГБ оперативной памяти.

Главной звездой шоу является 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720×1612 с вырезом в виде капли воды и частотой обновления 90 Гц. Камеры тут не на первом месте, поэтому есть лишь 13-Мп на тыловой камере и 2-Мп датчик глубины, заявлена и 8-Мп селфи-камера.

Но аккумулятор тут вполне неплох — 5 000 мАч, поддерживающий еще и быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. Работающий на Android 13 с ColorOS 13.1, этот аппарат отличается не только этим; он также сертифицирован по стандарту IP54 для защиты от пыли и брызг.