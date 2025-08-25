Oppo A6 5G получит аккумулятор на 6830 мА·ч в лёгком корпусе весом 185 г

Опубликовано 25 августа 2025, 09:451 мин.
Oppo A6 5G получит аккумулятор на 6830 мА·ч в лёгком корпусе весом 185 гПушинка
В базе китайского регулятора TENAA появился новый смартфон Oppo с модельным номером PLS120. По данным инсайдеров, устройство выйдет под названием Oppo A6 5G. Может быть представлено уже в ближайшее время.
© Oppo
Смартфон оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2372 пикселя и поддержкой 10-битного цвета. В основе работает восьмиядерный процессор с частотой до 2,4 ГГц (точная модель пока не уточняется).
Память будет представлена вариантами на 8 и 12 ГБ ОЗУ, а встроенное хранилище — от 128 до 512 ГБ. При этом доступен слот для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ. Есть и аккумулятор на 6830 мА·ч.
За фото отвечает 50-Мп основная камера и дополнительный 2-Мп сенсор. Для селфи предусмотрена 16-Мп камера.
При своей батарее устройство получилось лёгким: толщина корпуса — 8 мм, вес — всего 185 г. Также заявлены сканер отпечатков в экране, распознавание лица, поддержка двух SIM.
Oppo пока не раскрывает цену и дату выхода.