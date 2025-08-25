Oppo A6 5G получит аккумулятор на 6830 мА·ч в лёгком корпусе весом 185 г

Смартфон оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2372 пикселя и поддержкой 10-битного цвета. В основе работает восьмиядерный процессор с частотой до 2,4 ГГц (точная модель пока не уточняется).

Память будет представлена вариантами на 8 и 12 ГБ ОЗУ, а встроенное хранилище — от 128 до 512 ГБ. При этом доступен слот для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ. Есть и аккумулятор на 6830 мА·ч.

За фото отвечает 50-Мп основная камера и дополнительный 2-Мп сенсор. Для селфи предусмотрена 16-Мп камера.

При своей батарее устройство получилось лёгким: толщина корпуса — 8 мм, вес — всего 185 г. Также заявлены сканер отпечатков в экране, распознавание лица, поддержка двух SIM.

Oppo пока не раскрывает цену и дату выхода.