Oppo без шума представила смартфон A6 Max среднего класса в Китае

Опубликовано 31 августа 2025, 14:151 мин.
Oppo без шума представила смартфон A6 Max среднего класса в КитаеБатарея на 7000 мАч и защита IP69
Oppo выпустила в Китае новый смартфон среднего класса — A6 Max. Главная особенность устройства — тонкий корпус всего 7,7 мм, в который удалось поместить батарею на 7000 мАч.
© Oppo
Смартфон поддерживает быструю зарядку 80 Вт, которая восполняет до 50% заряда всего за 24 минуты.
Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Экран защищён фирменным стеклом Crystal Shield Glass.
Фронтальная камера получила 32 МП, а сзади установлен модуль с 50 МП и 2 МП.
За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 3, в комплекте — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон сертифицирован по стандартам IP66, IP68 и IP69.
Цена Oppo A6 Max — 1599 юаней (около $ 220). О международном запуске информации пока нет.