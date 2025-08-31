Oppo без шума представила смартфон A6 Max среднего класса в Китае

Смартфон поддерживает быструю зарядку 80 Вт, которая восполняет до 50% заряда всего за 24 минуты.

Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Экран защищён фирменным стеклом Crystal Shield Glass.

Фронтальная камера получила 32 МП, а сзади установлен модуль с 50 МП и 2 МП.

За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 3, в комплекте — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон сертифицирован по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Цена Oppo A6 Max — 1599 юаней (около $ 220). О международном запуске информации пока нет.