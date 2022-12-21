Oppo будет поддерживать часть своих смартфонов минимум 4 года

Oppo объяснила, что только флагманские предложения компании 2023 года получат четырехлетние обновления ColorOS

Стоит обратить внимание, что Oppo говорит только об обновлении ColorOS, но не об обновлениях Android. Таким образом все эти четыре года владельцы флагманов Oppo вполне могут “просидеть” на одной версии Android (вряд ли так будет, но шанс есть). Но приятно, что обновления безопасности будут выходить в течении 5 лет – это определенный плюс.

На данный момент Oppo еще не объявила, какие из флагманских телефонов 2023 года будут иметь право на обновления ColorOS в течение четырех лет. Вполне вероятно, что это будут недавно анонсированные Find N2 Flip и Find N2, а также грядущие модели Find X.