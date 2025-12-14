Oppo ещё не решила, оснащать ли флагман Find X9 Ultra 200-Мп «телевиком»

Ранее сообщалось, что смартфон получит четыре камеры: основной сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и две перископические телефото-камеры по 50 Мп каждая. Новая информация предполагает, что одну из этих 50-Мп телефото-камер могут заменить на 200-Мп сенсор.

Однако этот вариант пока не утверждён. Возможны проблемы с поставками, и Oppo может вернуться к первоначальному плану с двумя 50-Мп модулями.

Ожидается, что Find X9 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью около 7000 мАч, дисплей 2K с частотой 120 Гц и поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Анонс смартфона в Китае возможен в начале 2026 года, а глобальный релиз — ближе к концу первого квартала.