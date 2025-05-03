Oppo Find X8 Ultra и Xiaomi 15 Ultra: какой флагман выбрать, выяснило Gizmochina

Oppo Find X8 Ultra и Xiaomi 15 Ultra: какой флагман выбрать, выяснило GizmochinaЧто предпочтёте
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Если кратко, то Oppo выигрывает в цене и емкости батареи, а Xiaomi — в камерах и эксклюзивных функциях. Выбор зависит от бюджета и приоритетов.
Oppo Find X8 Ultra оснащен плоским 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и яркостью до 4500 нит, что идеально для просмотра контента на улице. Его батарея на 6100 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 80 Вт обеспечивает долгую автономность. Камера с четырьмя 50-мегапиксельными сенсорами, включая два перископических объектива (3x и 6x оптический зум), делает акцент на универсальности.
Xiaomi 15 Ultra выделяется 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1440p и яркостью 3200 нит. Батарея на 6000 мАч поддерживает 90 Вт проводной и 80 Вт беспроводной зарядки. Камера с 200-мегапиксельным перископическим объективом (4,3x зум) и оптикой Leica обеспечивает выдающиеся снимки, особенно в “сложных” условиях. Дополнительные функции, такие как двусторонняя спутниковая связь и поддержка 8K-видео, усиливают его привлекательность.
При этом Oppo оценили в $1000, тогда как Xiaomi отдают за $1500.