Oppo Find X8 Ultra и Xiaomi 15 Ultra: какой флагман выбрать, выяснило Gizmochina

Если кратко, то Oppo выигрывает в цене и емкости батареи, а Xiaomi — в камерах и эксклюзивных функциях. Выбор зависит от бюджета и приоритетов.

Oppo Find X8 Ultra оснащен плоским 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и яркостью до 4500 нит, что идеально для просмотра контента на улице. Его батарея на 6100 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 80 Вт обеспечивает долгую автономность. Камера с четырьмя 50-мегапиксельными сенсорами, включая два перископических объектива (3x и 6x оптический зум), делает акцент на универсальности.