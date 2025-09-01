Oppo Find X9 Pro подтвердил поддержку быстрой зарядки 80 Вт

О телефоне известно почти всё, а он ещё не показан

Смартфон Oppo Find X9 Pro появился в китайской базе сертификации 3C. В документации указаны два номера моделей — PLG110 и PLG120, которые, вероятно, соответствуют стандартной версии Find X9 Pro и спутниковой редакции, как это было у X8 Pro.