Oppo Find X9 Pro подтвердил поддержку быстрой зарядки 80 Вт

Опубликовано 01 сентября 2025, 22:301 мин.
Oppo Find X9 Pro подтвердил поддержку быстрой зарядки 80 ВтО телефоне известно почти всё, а он ещё не показан
Смартфон Oppo Find X9 Pro появился в китайской базе сертификации 3C. В документации указаны два номера моделей — PLG110 и PLG120, которые, вероятно, соответствуют стандартной версии Find X9 Pro и спутниковой редакции, как это было у X8 Pro.
Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку 80 Вт с фирменным блоком VCB80ACH. Это та же скорость, что и у X8 Pro, без увеличения мощности, но ожидается, что Oppo компенсирует это более ёмкими аккумуляторами — до 7 500 мАч.
По другим характеристикам, Find X9 Pro получит OLED-экран LIPO с тонкими рамками, диагональю около 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9500 для топового сегмента.
Камеры обещают: 200 МП перископный телеобъектив Samsung HP5, основной сенсор 50 МП (Sony LYT-828) и сверхширокоугольная 50 МП камера (Samsung JN5).
Ожидается, что Find X9 Pro выйдет в третьем квартале 2025 года с ценой от $ 999.