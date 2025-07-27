Oppo Find X9 Ultra будет флагманом с двумя перископ-камерами и Snapdragon 8 Elite 2

У Find X9 Ultra будет четыре задние камеры, созданные совместно с Hasselblad. Главный сенсор — 200 МП, а остальные три — по 50 МП. Среди них — две перископ-камеры для зума и одна сверхширокоугольная.

Зачем нужны две камеры с зумом? Это позволяет снимать на разных расстояниях без потери качества и цифрового увеличения. Такой подход даёт больше гибкости и лучшее качество фотографий при переключении между уровнями приближения.

Также ожидается, что Find X9 Ultra получит плоский 2K-дисплей, будет работать на ColorOS 16 (на базе Android 16) и выйдет в начале 2026 года вместе с версией X9s. Модели Find X9 и X9 Pro могут появиться уже до конца 2025 года.