Oppo Find X9 Ultra получит ​​7 000 мАч с двумя элементами по 3 425 мАч каждый

Интересно, что при увеличении аккумулятора телефон не станет значительно толще. Экран у Find X9 Ultra будет 6,82-дюймовым OLED с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Важным обновлением станет камера: основной сенсор на 200 МП, ультраширокий модуль на 50 МП и две перископные линзы с 200 МП и 50 МП, обеспечивающие до 10-кратного оптического зума.

За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 с ColorOS 16 на базе Android 16. Также ожидается защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Ожидается, что Oppo Find X9 Ultra выйдет в первом квартале 2026 года.