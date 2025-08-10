Oppo Find X9 Ultra получит ​​7 000 мАч с двумя элементами по 3 425 мАч каждый

Опубликовано 10 августа 2025, 16:441 мин.
Oppo Find X9 Ultra получит 7 000 мАч с двумя элементами по 3 425 мАч каждыйИ улучшенную камеру
Предстоящий флагман Oppo Find X9 Ultra, вероятно, оснастят аккумулятором на 7 000 мАч с двумя элементами по 3 425 мАч каждый. Это значительно больше, чем у прошлой модели Find X8 Ultra с батареей на 6 100 мАч. При этом быстрая зарядка останется прежней — 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная.
© Oppo
Интересно, что при увеличении аккумулятора телефон не станет значительно толще. Экран у Find X9 Ultra будет 6,82-дюймовым OLED с разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Важным обновлением станет камера: основной сенсор на 200 МП, ультраширокий модуль на 50 МП и две перископные линзы с 200 МП и 50 МП, обеспечивающие до 10-кратного оптического зума.
За производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 с ColorOS 16 на базе Android 16. Также ожидается защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.
Ожидается, что Oppo Find X9 Ultra выйдет в первом квартале 2026 года.