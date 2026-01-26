Oppo Find X9s получит сразу две камеры по 200 Мп

Смартфон, как ожидается, будет оснащён 6,3-дюймовым плоским экраном. За работу будет отвечать “мощный процессор MediaTek нового поколения”.

Основная камера будет построена на крупном сенсоре. Телеобъектив обеспечит трёхкратное приближение без потери детализации. Дополнит систему сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Также ожидается фирменная система обработки цветов Oppo.

Смартфон может получить аккумулятор ёмкостью около 7 000 мА·ч. Также упоминаются беспроводная зарядка, защищённый от воды корпус и сканер отпечатков пальцев под экраном.

Точная дата выхода Oppo Find X9s пока не объявлена. Возможно, весной.