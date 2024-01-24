Oppo и Nokia заключили соглашение по лицензированию, завершив патентный спор

Новое лицензионное соглашение охватывает проблемы, выдвинутые Nokia в суде. Но в объявлении не указано, когда Oppo полностью вернется на затронутые рынки. По соглашению, Oppo будет выплачивать отстающие платежи за периоды невыплат. Сделка также означает окончание всех ожидающих патентных судебных тяжб между двумя компаниями во всех юрисдикциях.

Фэн Ин, представитель Oppo, выразил удовлетворение глобальным соглашением по перекрестной лицензии на патенты, подчеркивая взаимное признание и уважение интеллектуальной собственности.

Соглашение включает перекрестное лицензирование для патентов стандарта 5G и заложившее основу для будущего сотрудничества между Oppo и Nokia.