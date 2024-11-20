Oppo и OnePlus прекратят производство дорогих складных смартфонов, гласят слухи

Однако в отчете не указывается, о какой компании идет речь. Спекуляции связывают это с брендами группы BBK, включая Oppo, Vivo и OnePlus, но такие утверждения уже звучали ранее и были опровергнуты Oppo. В начале этого года компания заявила о своей приверженности продолжению разработки складных смартфонов, несмотря на проблемы с долей рынка.

До официального заявления лучше относиться к этим слухам с осторожностью, особенно учитывая разработку продолжения OnePlus Open.