Oppo изобрела разблокировку смартфона по венам

Согласно патентной документации, это система, похожая на распознавание лица или снятие отпечатков пальцев. Новая технология создаёт карту вен на руке пользователя. Владельце затем, скорее всего, нужно будет просто показать ладонь камере. Это похоже на метод Hand ID от LG, который «запоминает» толщину и характеристики вен пользователя, а затем использует это для разблокировки.

К сожалению, известно не очень много подробностей о новой технологии Oppo. Запатентованная система потенциально может применяться в различных электронных устройствах китайских технологических гигантов. Причём не только в смартфонах, но и например в умных часах.