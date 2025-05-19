Oppo K13 Turbo выйдет летом с мощным чипом, вентилятором и RGB-подсветкой

Главной особенностью новинки станет современный процессор Snapdragon 8s Gen 4 — такой же, как у недавно представленных iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro.

Смартфон получит активную систему охлаждения с вентилятором, встроенным в блок камеры, а также защиту от воды по стандарту IPX8. Внешне устройство будет выделяться благодаря RGB-подсветке. Также ожидается сканер отпечатков пальцев.

Остальные характеристики Oppo K13 Turbo пока не раскрыты. Не исключено, что смартфон появится и на глобальном рынке, но под другим названием.