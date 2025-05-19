Oppo K13 Turbo выйдет летом с мощным чипом, вентилятором и RGB-подсветкой

Опубликовано 19 мая 2025, 00:001 мин.
Oppo K13 Turbo выйдет летом с мощным чипом, вентилятором и RGB-подсветкойЧем удивит
Oppo готовит к выпуску в Китае новый смартфон K13 Turbo. По слухам, он появится в июне или июле и станет мощной моделью в K-серии.
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Главной особенностью новинки станет современный процессор Snapdragon 8s Gen 4 — такой же, как у недавно представленных iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro.
Смартфон получит активную систему охлаждения с вентилятором, встроенным в блок камеры, а также защиту от воды по стандарту IPX8. Внешне устройство будет выделяться благодаря RGB-подсветке. Также ожидается сканер отпечатков пальцев.
Остальные характеристики Oppo K13 Turbo пока не раскрыты. Не исключено, что смартфон появится и на глобальном рынке, но под другим названием.