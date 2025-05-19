​​Oppo K13x тоже прошёл сертификацию

Это может означать, что Oppo K13x будет выпущен раньше, чем его предшественник. Пока что подробностей о технических характеристиках новой модели нет, но, учитывая близкий запуск, информация появится в ближайшее время.

Для справки, Oppo K12x имел 6,67-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 6300, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти для данных. Основная камера — 32 МП, фронтальная — 8 МП, а аккумулятор — 5100 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Ждём подробностей и официального анонса новой модели.