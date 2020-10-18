Oppo хочет занять место пострадавшей от санкций Huawei

Об этом топ-менеджер Oppo рассказал в недавнем интервью журналистам. Он отметил, что компания видит огромные возможности для роста и укрепления её позиций в Европе.

В следующие два-три года Oppo в принципе рассчитывает довести свою рыночную долю до 10-15%.

Напомним, недавно Counterpoint Research поделился статистикой по мировым продажам смартфонов в августе 2020 года. Как оказалось, Huawei потеряла 5-процентную долю за несколько месяцев.