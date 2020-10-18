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Oppo хочет занять место пострадавшей от санкций Huawei
Huawei теряет свою долю на рынке
Китайская компания Oppo может воспользоваться проблемами Huawei из-за санкций США и занять место конкурента в Европе. На днях Oppo заявила, что в 2021 году рассчитывает увеличить свою долю на европейском рынке до 5%, а затем и вовсе стать ведущим брендом смартфонов.
Об этом топ-менеджер Oppo рассказал в недавнем интервью журналистам. Он отметил, что компания видит огромные возможности для роста и укрепления её позиций в Европе.
В следующие два-три года Oppo в принципе рассчитывает довести свою рыночную долю до 10-15%.
Напомним, недавно Counterpoint Research поделился статистикой по мировым продажам смартфонов в августе 2020 года. Как оказалось, Huawei потеряла 5-процентную долю за несколько месяцев.