Oppo может выпустить собственный процессор для смартфонов

Инсайдер, имеющий доступ к TSMC, сообщил, что Oppo в настоящее время разрабатывает процессор для смартфонов с запланированной датой выпуска во втором квартале 2023 года. В массовое производство чипсет будет выпущен в третьем квартале. Он будет изготовлен по 4-нм технологии и получит 5G-модем.

После этого другой известный блогер @digitalchatstation поделился аналогичной информацией. Он также ожидает, что чип Oppo будет доступен в 2024 году, а в последующих продуктах будут использоваться более передовые 3-нм технологии.