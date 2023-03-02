Oppo начала продажи смартфона-середнячка с быстрой зарядкой Reno8 T 5G

Устройство может похвастаться изогнутым Full HD+ AMOLED-экраном Gorilla Glass 5 на 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Работает устройство под управлением Qualcomm Snapdragon 695 и Android 13 (с оболочкой ColorOS 13), выбрать количество оперативной памяти не получится, а вот основной - да. Либо 128, либо 256 ГБ.

Аккумулятор объемом 4800 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт (100% за 44 минуты). Устройство также имеет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и, что следует из названия, 5G. Можно оснастить устройство дополнительной памятью (до 1 ТБ) через microSD-слот.

Основная камера 108 МП, помимо нее есть и 2 МП макрокамера и датчик глубины, фронтальная камера, кстати, имеет 32 МП (любителям делать селфи на заметку).

И да, устройство уже можно купить на маркетплейсах и в обычных магазинах. Стоимость модели с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти - 34 990 рублей. Со 2 до 16 марта за покупку этого смартфона вы получите в подарок беспроводные наушники Oppo Enco Air3.