Oppo объявила распродажу смартфонов в преддверии школьного сезона

В распродаже участвуют модели Reno5 Lite и A54 64 ГБ. Они оценены в 23 990 и 11 990 рублей, а скидка составляет две и три тысячи рублей соответственно. Также покупатели получат в подарок при покупке гарнитуру Oppo O-Fresh с технологией акустической оптимизации.

Особенности Reno5 Lite — основная камера на 48 Мп и фронтальная на 32 Мп. Oppo A54 имеет большой аккумулятор на 5000 мАч.

Помимо этого, с 3 по 31 августа при покупке флагмана Find X2 в официальном интернет-магазине Oppo в подарок можно получить беспроводные наушники Enco Q1 с шумоподавлением. А при покупке Reno5, A74 и A54 128 ГБ — ту же гарнитуру Oppo O-Fresh.

Отмечается, что специальные цены действуют в официальном интернет-магазине компании и в магазинах-партнёрах DNS, М.Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, ОнлайнТрейд.ру, МТС, Tele2, Билайн, Ситилинк, Ozon, Wildberries.