Oppo объявила раздачу подарков за покупку смартфонов

Акция продлится до 12 августа. Подарки можно будет получить при оформлении заказа на модели Find X2, Reno5, Reno5 Lite, A54 или A74.

Например, при покупке Oppo Find X2 можно будет получить фитнес-трекер Oppo Band и наушники Enco W51. Вместе с моделями Reno5 или Reno5 Lite будут идти беспроводные наушники Enco W51 и Enco W31. В подарок к бюджетным смартфонам Oppo A54 и A74 прилагается фитнес-трекер Oppo Band.

Следует уточнить, что акция действует только в магазине компании на Ozon. Он доступен для посещения по этой ссылке.