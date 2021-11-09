Oppo объявила скидки на смартфоны в честь 11.11

Скидки можно увидеть в фирменных магазинах Oppo на Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и AliExpress.

Например, в акции участвует новый смартфон Reno6. В обычное время смартфон стоит 34 990 рублей. В рамках распродажи же его можно будет купить за 28 990 рублей на Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет. Пока указанной скидки не видно, вероятно, она появится позже, 11 ноября. Количество товара будет ограничено.

В фирменном магазине Oppo на AliExpress с 11 по 15 ноября можно будет купить смартфоны Reno5, Reno5 Lite и A74 со скидкой до 9000 рублей. Первые две модели будут стоить 21 499 рублей и 16 990 рублей соответственно, а Oppo A74 — 13 990 рублей.

Скидку в 10 тысяч рублей получил флагманский смартфон Find X2. Его цена составит 62 990 рублей на Ozon с 10 по 13 ноября и на СберМегаМаркет с 11 по 12 ноября. Также с 10 по 13 ноября цена на Oppo Watch составит 19 990 рублей на Ozon.