Oppo опровергла некоторые инсайды о флагмане Find X9

Find X9 будет иметь некую «холодную штамповку» корпуса, благодаря которому смартфон станет более прочным и стильным по сравнению с Find X8. Также будет доступен вариант с титановым цветом, как в одном из просочившихся рендеров. Обе модели — стандартная и Pro — получат полностью плоские экраны, а рамки станут уже.

По словам Чжоу, смартфон оснастят «уникально большой батареей Glacier». Если ориентироваться на утечки, ёмкость может вырасти до 7025 мАч.

Ожидаются и другие улучшения: ультразвуковой датчик отпечатка, беспроводная быстрая зарядка и защита от воды и пыли по стандартам IP66/68/69.