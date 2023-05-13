Oppo отказалась от создания собственных процессоров

Oppo отказалась от создания собственных процессоровMediaTek и Qualcomm им в помощь, как говорится
Oppo, как сообщается, решил закрыть свое подразделение по разработке собственных процессоров Zeku и отказаться от внутренних планов по разработке SoC. Этот шаг произошел на фоне продолжающегося снижения мировых продаж смартфонов и сохранения США ограничений на экспорт микросхем.
Подразделение Zeku компании Oppo было создано в 2019 году и имело около 200 патентов в своем шанхайском филиале. Как и Apple, Oppo рискнула создать собственные сопроцессоры для компонентов смартфонов, но не смогла успешно запустить собственный SoC, который является самым важным чипом в устройстве.
Последние смартфоны Oppo, такие как Oppo Find N2 Flip и Find X6 Pro, использовали SoC от MediaTek и Qualcomm, соответственно.
Поскольку США ввели ограничения на продажу таких товаров в Китай, китайские производители телефонов, такие как Oppo, должны получать лицензии на использование чипов от американских компаний.