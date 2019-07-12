OPPO открыла продажи недорогого флагмана с мощным процессором в России

OPPO Reno Z (обзор) может похвастаться отличными фотовозможностями: основная двойная камера на 48 и 5 Мп подходит даже для снимков в ночное время, а фронтальная камера на 32 Мп оснащена режимом портретной съёмки. Что же касательно железа, то под стильным корпусом с эффектной градиентной расцветкой находятся восьмиядерный процессор MediaTek. Вкупе с фирменной оболочкой ColorOS 6.0 с множеством возможностей персональных настроек и 6,4 дюймовым безрамочным экраном, со встроенным сканером отпечатков пальцев, смартфоном пользоваться максимально комфортно. В устройстве также установлены мощный аккумулятор с функцией быстрой зарядки VOOC 3.0, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Рекомендованная розничная цена смартфона составляет 27 990 рублей.