Oppo ответит на дешевые модели Xiaomi смартфоном с Snapdragon 710 и сверхбыстрой зарядкой

Об утечке написало издание Indiashopps. Своих источников оно, однако, не стало называть. Согласно полученной информации, Realme 3 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 710. Напомним, что на Redmi Note 7 Pro установлен Snapdragon 675, который немного уступает 710 в графике и энергоэффективности.

Realme 3 Pro можно будет приобрести в трех вариантах: с 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, с 4 ГБ + 64 ГБ и с 6 ГБ + 64 ГБ, соответственно. Покупателям будут доступны на выбор три цвета, правда, какие, пока неизвестно.

Смартфон будет поддерживать технологию быстрой зарядки VOOC 3.0. В целом, устройство по характеристикам конкурирует с Redmi Note 7 Pro. Выход Realme 3 Pro намечен на конец этого месяца.