Oppo перевыпустила один и тот же смартфон под разными именами 5 раз

Oppo Reno8 Z 5G, по сути, обладает почти теми же характеристиками, что и Reno7 Z 5G. А ещё: Reno8 Lite 5G, Reno7 Lite и F21 Pro 5G. Под этими именами смартфон продаётся на разных рынках.

У смартфона установлен 6,43-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, система камер с сенсорами на 64 Мп, 2 Мп (макро), 2 Мп (датчик глубины). Есть поддержка 33-Вт зарядки.

Oppo Reno8 Z 5G оценили в 12 990 батов (около 22 тысяч рублей).