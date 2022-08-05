Oppo перевыпустила один и тот же смартфон под разными именами 5 раз

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Oppo перевыпустила один и тот же смартфон под разными именами 5 разРекорд?
В Тайланде состоялась презентация смартфона Oppo Reno8 Z 5G. У него процессор Snapdragon 695, 64-Мп камера, аккумулятор на 4500 мАч, и всё бы хорошо, но компания запускает такую модель уже в пятый раз.
Oppo Reno8 Z 5G, по сути, обладает почти теми же характеристиками, что и Reno7 Z 5G. А ещё: Reno8 Lite 5G, Reno7 Lite и F21 Pro 5G. Под этими именами смартфон продаётся на разных рынках.
У смартфона установлен 6,43-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, система камер с сенсорами на 64 Мп, 2 Мп (макро), 2 Мп (датчик глубины). Есть поддержка 33-Вт зарядки.
Oppo Reno8 Z 5G оценили в 12 990 батов (около 22 тысяч рублей).