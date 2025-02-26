Oppo подтвердила дату релиза ультратонкого смартфона Find X8 Mini

Судя по утечкам, Find X8 Mini будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с тонкими рамками и разрешением 1216×2640. Также ожидается, что он будет оснащен 50-Мп перископной телекамерой, хотя подробности о фронтальной камере пока неизвестны.

Тем временем Find X8 Ultra, по слухам, будет оснащен 6,82-дюймовым 2K AMOLED-дисплеем и работать на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite. Его система камер, разработанная совместно с Hasselblad, может включать 50-Мп 1-дюймовый основной сенсор, два 50-Мп перископических объектива и 50-Мп сверхширокоугольный сенсор.