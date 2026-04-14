Oppo показала особую версию фотофлагмана Find X9 Ultra Earth Explorer Master Set

Опубликовано 14 апреля 2026, 15:051 мин.
Oppo показала особую версию фотофлагмана Find X9 Ultra Earth Explorer Master SetС двойной 200-мегапиксельной камерой Hasselblad смартфон
Oppo представила ограниченную серию смартфона Find X9 Ultra под названием Earth Explorer Master Set. Сам смартфон выйдет 21 апреля в трёх цветах. Камера здесь – самое важное.
© Oppo
Устройство получит:
Две основные камеры по 200 Мп (обычная и с трёхкратным зумом).
50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.
50-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным зумом.
Поддержка съёмки видео в формате 8K.
Все камеры разработаны совместно с Hasselblad. Также смартфон похвастается экраном 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц, защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Предположительно, смартфон будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной.
В Earth Explorer Master Set в том числе войдет:
Профессиональный съемный объектив Hasselblad.
Чехол для удобной съёмки.
Памятный сертификат с уникальным номером.
Цены на него пока не объявили.
Источник:gadgets360
Автор:Максим Многословный
