Опубликовано 14 апреля 2026, 15:05
Oppo показала особую версию фотофлагмана Find X9 Ultra Earth Explorer Master Set

С двойной 200-мегапиксельной камерой Hasselblad смартфон
Oppo представила ограниченную серию смартфона Find X9 Ultra под названием Earth Explorer Master Set. Сам смартфон выйдет 21 апреля в трёх цветах. Камера здесь – самое важное.
Устройство получит:

  • Две основные камеры по 200 Мп (обычная и с трёхкратным зумом).

  • 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

  • 50-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным зумом.

  • Поддержка съёмки видео в формате 8K.

Все камеры разработаны совместно с Hasselblad. Также смартфон похвастается экраном 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц, защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Предположительно, смартфон будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной.

В Earth Explorer Master Set в том числе войдет:

  • Профессиональный съемный объектив Hasselblad.

  • Чехол для удобной съёмки.

  • Памятный сертификат с уникальным номером.

Цены на него пока не объявили.