Телефоны
15:43, 17 марта 2023
1 мин.

Oppo показала преимущества телекамеры новейшего камерафона Find X6 Pro

Это самый логичный вариант

Часто получается, что сверхширокоугольные и телекамеры не могут угнаться за качеством основной камеры при слабом освещении. Но Oppo не оставляет попыток исправить этот момент. В данном случае через свой следующий флагман Find X6 Pro.

Oppo показала преимущества телекамеры новейшего камерафона Find X6 Pro

Фото: Oppo

Речь идет о телекамере, на которую и сделаны тестовые снимки, которые вы сможете увидеть ниже. Обычно этот тип камер на других смартфонах выдает хорошие фотографии только днем.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Фото: Oppo

Серия фотографий опубликовал главный директор по продукции Oppo Лю Зуоху на Weibo. И это фотографии не с одного смартфона, а с разных. И хоть модели не подписаны, та фотография, которая вышла лучше остальных предположительно сделана на телекамеру в Oppo Find X6 Pro, передает NoteBookCheck. Как говорится, “делайте выводы”.

Новости партнеров
Новости партнеров