Oppo показала преимущества телекамеры новейшего камерафона Find X6 Pro

Серия фотографий опубликовал главный директор по продукции Oppo Лю Зуоху на Weibo. И это фотографии не с одного смартфона, а с разных. И хоть модели не подписаны, та фотография, которая вышла лучше остальных предположительно сделана на телекамеру в Oppo Find X6 Pro, передает NoteBookCheck. Как говорится, “делайте выводы”.