Oppo показала серию Reno16 с 3D-дизайном и ИИ-функциями

Oppo представила серию смартфонов Reno16, в которую вошли три модели: Reno16, Reno16 Pro и Reno16 F. Компания хвалится «первым в индустрии» 3D-дизайном с эффектом парящей туманности на задней панели.

Миллионы микролинз, мол, создают объёмный голографический рисунок, который меняется при повороте устройства. Модели Reno16 и Reno16 Pro получили цельностеклянную заднюю панель и рамку из авиационного алюминия, а Reno16 F композитную панель.

Все смартфоны оснащены тройной камерой: основной с оптической стабилизацией, портретным телеобъективом с 3,5-кратным зумом и ультраширокоугольным модулем. В Reno16 Pro установлена 200-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на 50 Мп с углом обзора 100°. Видео можно записывать в 4K.