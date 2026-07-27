Oppo показала тизер A7 Pro Max. Смартфон получит батарею на 10 000 мА·ч

Опубликовано 27 июля 2026, 23:031 мин.
Oppo показала тизер A7 Pro Max. Смартфон получит батарею на 10 000 мА·чЧто еще известно
Oppo показала тизер смартфона A7 Pro Max, который скоро выйдет. В Китае. Устройство получит аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт. При этом, несмотря на такой объём, телефон будет довольно тонким — всего 8,47 мм, а его вес составит 226 граммов.
© Oppo
Сзади расположен прямоугольный блок с камерами. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей, дополненная 2-мегапиксельным сенсором. Для селфи предусмотрена камера также на 50 мегапикселей. Экран 6,78-дюймовый OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Под дисплеем встроен сканер отпечатков пальцев.
Смартфон будет работать на ColorOS 16 на базе Android 16. За производительность отвечает процессор Snapdragon 4 Gen 5, объём оперативной памяти достигнет 12 ГБ, а встроенной до 512 ГБ.
Полноценный анонс ожидается в ближайшее время.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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