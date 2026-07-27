Oppo показала тизер A7 Pro Max. Смартфон получит батарею на 10 000 мА·ч

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Oppo показала тизер смартфона A7 Pro Max, который скоро выйдет. В Китае. Устройство получит аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч. Быстрая зарядка мощностью 80 Вт. При этом, несмотря на такой объём, телефон будет довольно тонким — всего 8,47 мм, а его вес составит 226 граммов.