Oppo, похоже, отменит Find X10 Pro Max. Но не всё так плохо

Опубликовано 22 мая 2026, 16:361 мин.
Oppo, похоже, отменит Find X10 Pro Max. Но не всё так плохоУ модели Ultra нашли мощную камеру
По данным Digital Chat Station, Oppo меняет планы на серию смартфонов Find X10. Изначально ожидалось три модели: Find X10, X10 Pro и X10 Pro Max. Однако выпуск Pro Max могут отложить или вовсе отменить. При этом тестируется другая модель — Find X10 Ultra.
© Oppo
В её инженерном образце используется перископическая камера с трёхкратным зумом. Сейчас компания выбирает один из двух датчиков на 200 мегапикселей: первый размером 1/1,2 дюйма, второй — 1/1,28 дюйма. Ранее также сообщалось, что Oppo тестирует главную камеру на 200 Мп с датчиком 1/1,12 дюйма и LOFIC.
Что касается отменённой модели Pro Max, то по слухам она могла получить основную камеру 200 Мп (датчик 1/1,3 дюйма), перископную 200 Мп (1/1,28 дюйма) и дисплей от 6,78 до 6,89 дюйма.
Вся серия, вероятно, получит новые процессоры MediaTek, включая Dimensity 9600 Pro.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#OPPO,