Телефоны
Опубликовано 22 мая 2026, 16:36
1 мин.

Oppo, похоже, отменит Find X10 Pro Max. Но не всё так плохо

У модели Ultra нашли мощную камеру
По данным Digital Chat Station, Oppo меняет планы на серию смартфонов Find X10. Изначально ожидалось три модели: Find X10, X10 Pro и X10 Pro Max. Однако выпуск Pro Max могут отложить или вовсе отменить. При этом тестируется другая модель — Find X10 Ultra.
Oppo, похоже, отменит Find X10 Pro Max. Но не всё так плохо

© Oppo

В её инженерном образце используется перископическая камера с трёхкратным зумом. Сейчас компания выбирает один из двух датчиков на 200 мегапикселей: первый размером 1/1,2 дюйма, второй — 1/1,28 дюйма. Ранее также сообщалось, что Oppo тестирует главную камеру на 200 Мп с датчиком 1/1,12 дюйма и LOFIC.

Что касается отменённой модели Pro Max, то по слухам она могла получить основную камеру 200 Мп (датчик 1/1,3 дюйма), перископную 200 Мп (1/1,28 дюйма) и дисплей от 6,78 до 6,89 дюйма.

Вся серия, вероятно, получит новые процессоры MediaTek, включая Dimensity 9600 Pro.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#OPPO
,
#Инсайдерская информация
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. Oppo, похоже, отменит Find X10 Pro Max. Но не всё так плохо