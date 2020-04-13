Oppo представил флагманский смартфон по цене моделей Xiaomi Redmi

Модель называется Oppo Ace2. Смартфон оснащён 6,5-дюймовым OLED-экраном разрешением FHD+. В дисплее есть вырез под фронтальную камеру на 16 Мп.

Основная камера состоит из четырёх датчиков. Основной тут 48-мегапиксельный, дополняют его ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и два сенсора на 2 Мп.

В качестве аппаратной основы Oppo Ace2 выступает процессор Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Устройство имеет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Поддерживает 65-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядки. С помощью последней смартфон можно полностью зарядить за 56 минут.

За версию Ace2 с 8 ГБ и 128 ГБ памяти Oppo просит $565, за 8 + 256 ГБ — $625, а за 12 + 256 Гб — $650. Примерно во столько же был оценён Redmi K30 Pro. Официальные продажи Oppo Ace2 начнутся 20 апреля. Когда смартфон «приедет» в Россию, пока неизвестно.