Oppo представила F25 Pro 5G: 120 Гц, мощные камеры, AMOLED

При толщине всего 7,5 мм и весе 177 граммов F25 Pro 5G имеет узкие рамки и прямоугольный модуль камеры. Он выпускается в двух цветах: Lava Red и Ocean Blue.

Телефон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц обладает пиковой яркостью 1100 нит.

Задний модуль камеры оснащен тройной камерой, где есть 64-Мп основной сенсор с f/1.7, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп сенсор глубины. Фронтальная камера с разрешением 32 МП.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживается быстрой зарядкой 67 Вт, обеспечивая полную зарядку всего за 48 минут. Телефон сертифицирован по стандарту IP65.

В настоящее время телефон продается в Индии по цене 23 999 рупий (около $ 290) за вариант 8 ГБ/128 ГБ, информация о доступности в других регионах еще не объявлена.