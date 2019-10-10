Oppo представила мощный и недорогой флагманский смартфон

Диагональ OLED-экрана новинки равна 6,5 дюймам, а разрешение — Full HD+. Что немаловажно, кадровая его частота составляет 90 Гц (этим не может похвастаться и iPhone 11 Pro). Во многом из-за этого компания позиционирует смартфон как киберспортивный инструмент.

Работает Reno Ace на процессоре Snapdragon 855 Plus. Объём оперативной памяти у него доходит до 12 ГБ, а встроенной — до 256 ГБ. Для охлаждения устройства между однокристальной системой и медной пластинкой установили композитный материал «Ice Carbon» с теплопроводностью, в три раза превышающей данный показатель у обычного термоинтерфейса. Также смартфон имеет модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Основная камера Reno Ace получила четыре датчика: на 48, 13, 8 и 2 Мп. Селфи-камера оснащена датчиком на 16 Мп.

Стоить устройство будет $420 за вариант с 8 ГБ + 128 ГБ, $480 — за 8 ГБ + 256 ГБ и $535 — за 12 ГБ + 256 ГБ. Продаваться Reno Ace начнёт 17 октября в Китае.