Oppo представила новые "середняки" Reno9

Reno9 Pro+ прибыл в Китай в двух конфигурациях: с 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ основной памяти по цене в 3 999 юаней (примерно $559) и с 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти, но уже за 4 399 юаней (примерно $615). Он поставляется в трех цветах - золотом, зеленом и черном. Первые продажи устройства состоятся 2 декабря в Китае. Телефон оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативной памятью LPDDR5. Аккумулятор емкостью 4 700 мАч и поддержка 80-ваттной зарядки SuperVOOC.

В Reno9 Pro также имеется 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей. В этой модели установлен процессор MediaTek Dimensity 8100 Max. Телефон оснащен 50-мегапиксельным сенсором основной камеры и вторичным 8-мегапиксельным “ультраширокоугольником”. Аккумулятор емкостью 4 500 мАч и поддержка 67-ваттной зарядки SuperVOOC также заявлены для смартфона.

Reno9 будет “попроще”. Так, в нем используется чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, разрешение основного сенсора составляет 64 Мп, а помогает ему 2-Мп монохромная камера для расчёта глубины сцены. Характеристики аккумулятора он разделяет с Pro версией. Будут версии с 8/12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт основной памяти, либо с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт основной памяти.

По цене вышеназванные модели определены вот так:

Oppo Reno 9:

8/256ГБ – ¥2,499 ($349)

12/256ГБ – ¥2,699 ($377)

12/512ГБ – ¥2,999 ($419)

Oppo Reno 9 Pro