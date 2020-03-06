Oppo представила смартфон с отличной камерой и сверхкачественным дисплеем

Что касается экрана, то похвалить его можно за разрешение 3168 x 1440 пикселей, загнутые края, поддержку HDR10+ и частоту обновления в 120 Гц, как у последних флагманов Samsung. Правда, в отличие от них смартфон позволяет использовать режим 120 Гц при высоком разрешении 1440p. Кроме того, аппарат Oppo автоматически регулирует частоту обновления в зависимости от отображаемого контента. Диагональ экрана, кстати, составляет 6,7 дюйма.

Теперь о камере. Find X2 Pro получил 48-мегапиксельный основной датчик, телефото-камеру на 13 Мп и сверхширокоугольный модуль. Смартфон может обеспечить пятикратный оптический зум, десятикратный гибридный и 60-кратный цифровой. В рейтинге DxOMark Find X2 Pro 1. получил 124 балла, что поместило его на первое место. Телефон оставил позади Huawei Mate 30 Pro 5G.