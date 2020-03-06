Oppo представила смартфон с отличной камерой и сверхкачественным дисплеем
Что касается экрана, то похвалить его можно за разрешение 3168 x 1440 пикселей, загнутые края, поддержку HDR10+ и частоту обновления в 120 Гц, как у последних флагманов Samsung. Правда, в отличие от них смартфон позволяет использовать режим 120 Гц при высоком разрешении 1440p. Кроме того, аппарат Oppo автоматически регулирует частоту обновления в зависимости от отображаемого контента. Диагональ экрана, кстати, составляет 6,7 дюйма.
Теперь о камере. Find X2 Pro получил 48-мегапиксельный основной датчик, телефото-камеру на 13 Мп и сверхширокоугольный модуль. Смартфон может обеспечить пятикратный оптический зум, десятикратный гибридный и 60-кратный цифровой. В рейтинге DxOMark Find X2 Pro 1. получил 124 балла, что поместило его на первое место. Телефон оставил позади Huawei Mate 30 Pro 5G.
The Verge
Остальные характеристики устройства тоже хороши. Оно работает на процессоре Snapdragon 865, поддерживает 5G, имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, аккумулятор ёмкостью 4260 мАч. Полностью зарядить смартфон можно за 38 минут.
Помимо Pro-версии Oppo также показала младшую модель Find X2. Она отличается от старшей системой камер, меньшим объёмом памяти, а также отсутствием эксклюзивной версии с корпусом из оранжевой искусственной кожи.
Оформить предзаказ на Oppo Find X2 можно в период с 6 по 19 марта 2020 года в фирменном интернет-магазине компании, а также в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Know-How, Ситилинк и Online Trade. Pro-версия в России представлена не будет. Стоимость смартфона по предзаказу равна 72 990 рублям. Покупатель также может получить беспроводные наушники Oppo Enco Free в период предзаказа.