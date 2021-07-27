Oppo представила сверхбыструю зарядку смартфона, которая безопасна даже на морозе

Компания рассказал, что внедрила во Flash Charge пятикратную систему защиты. Во-первых, в зарядном устройстве используется предохранитель с меньшим сопротивлением. Он защищает батарею путём физической изоляции её от источника питания. Во-вторых, Oppo применила переключатели из нитрида галлия (GaN) на своих смартфонах. Они помогают снизить тепловыделение.

Также компания изменила внутренний дизайн аккумулятора — теперь он имеет два элемента. Это позволяет увеличить ёмкость аккумулятора минимум на 5%. Используется в технологии и новый чип безопасности аккумулятора со встроенными алгоритмами искусственного интеллекта. Он может повреждения батареи.

И пятый элемент Flash Charge — композитный токосъёмник. Это защищает аккумулятор от коротких замыканий из-за внешних повреждений.

Помимо этого, Oppo пытается сделать зарядку пригодной для использования в экстремальных ситуациях. Например, литий-ионный аккумулятор сложно зарядить на холоде — это может привести к короткому замыканию. А вот технология Oppo определяет оптимальную температуру для зарядки аккумулятора и повышает её перед началом процесса.