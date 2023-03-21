Oppo представила свой смартфон с лучшей камерой

Используемый в системе камер Oppo Find X6 Pro сенсор — это 50-мегапиксельный Sony IMX989 1-дюймового формата. Кроме того, компания утверждает, что 50-мегапиксельные 1/1,56-дюймовые датчики Sony IMX890, используемые для сверхширокоугольной и перископической камерах, самые большие на рынке. Сверхширик тут имеет поле зрения 110 градусов, диафрагму f/2,2 и может снимать на макро с минимальным фокусным расстоянием 4 см. Телеобъектив предлагает 3-кратный оптический зум и 6-кратный гибридный зум.

В остальном Pro-смартфон оснащён новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 100-Вт зарядки по проводу и 50-Вт без проводов. Есть также 6,82-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит (Oppo заявляет, что это «самый яркий экран смартфона»).

Пока были объявлены только цены для Китая. Find X6 Pro стоит от 5999 юаней (около 67 тысяч рублей по актуальному курсу). Непрофессиональный Find X6 оценён в 4499 юаней (около 50 тысяч рублей).