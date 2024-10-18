Oppo представила свою оболочку ColorOS 15 на базе Android 15: ИИ и не только

ИИ играет важную роль в ColorOS 15. Ассистент XiaoBu позволяет вести естественные разговоры с учетом контекста в любой момент. Новые ИИ-инструменты для обработки изображений включают удаление объектов и отражений одним касанием, устранение размытия на портретах и масштабирование изображений. Внесены улучшения и в панель уведомлений, которая теперь отделена от центра управления, а также добавлены функции ИИ в приложение для заметок, диктофон и сканер документов.

ColorOS 15 появится на новых устройствах Find X8 и OnePlus 13, а обновление для старых моделей, включая Find X7, Find N3 и OnePlus Ace 3, начнется в ноябре.