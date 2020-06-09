Oppo представила в России бюджетный смартфон с 5000 мАч в аккумуляторе

Новая модель Oppo A52 представлена в двух цветах — чёрном и белом. Диагональ дисплея у смартфона равна 6,5 дюйма. Разрешение составляет 2400 x 1800 пикселей, то есть FullHD+. В Oppo утверждают, что с аппарата удобно смотреть фильмы. Фронтальная камера на 8 Мп расположена в вырезе в экране слева. Что касается основной, то она состоит из четырёх модулей: основной на 12 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп, сенсор глубины на 2 Мп и портретный объектив на 2 Мп.

В качестве аппаратной основы у Oppo A52 выступает процессор Snapdragon 665. Оперативной памяти тут 4 ГБ, а постоянной флэш-памяти — 64 ГБ (можно расширить картами).