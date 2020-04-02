Oppo представила в России смартфоны с селфи-камерой на 44 Мп

В серию входят две модели — Oppo Reno3 и Reno3 Pro. Модель Reno3 получила 6,4-дюймовый экран разрешением 2400x1080 пикселей. Работает устройство на процессоре MediaTek Helio P90. Оперативной памяти у него 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 4025 мАч.

Основная камера у Oppo Reno3 четырёхмодульная. Содержит датчики на 13 Мп, 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера 44-мегапиксельная.

Pro-версия отличается от базовой, как это ни странно, 32-Мп датчиком в селфи-камере, увеличенным экраном (6,5 дюйма), 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, процессором — Snapdragon 765G. Также Reno3 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, а частота обновления экрана у него составляет 90 Гц (60 Гц у младшей модели).

Достоверных сведений о цене смартфонов и дате старта продаж пока нет. Мы обновим новость, как только получим информацию.