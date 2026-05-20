Oppo представит смартфоны Reno16 и круглый дисплей на магнитах 25 мая

А ещё планшет Pad 6 и наушники Enco Air 5s

Oppo раскрыла дату презентации новых устройств — 25 мая. Нас ждут смартфоны Reno16 и Reno16 Pro, планшет Pad 6, беспроводные наушники Enco Air 5s, а также необычный аксессуар Oppo Bubble — круглый дисплей, который крепится на магните к задней крышке телефона.